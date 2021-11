L’incidente sulla rotonda di Rivoli di Osoppo.

Una probabile manovra errata del conducente ed il mezzo pesante che guidava si è ribaltato sul fianco, disperdendo gran parte del suo carico di sabbia sull’asfalto. È un inizio di giornata movimentato sulla regionale 463, all’altezza della rotonda di Rivoli di Osoppo. Intorno alle 7,30, un camion dedito al trasporto di sabbia di un’azienda della Carnia si è ribaltato.



Lievemente ferito il conducente, che è stato soccorso e portato all’ospedale, e qualche disagio inevitabile alla viabilità. Per coordinare la rimozione del mezzo e per mettere in sicurezza la zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gemona insieme i tecnici di Fvg Strade. I rilievi sono curati, invece, dai carabinieri della stazione di Buja.

Foto di Luigino Venchiarutti

Foto di Luigino Venchiarutti

(Visited 141 times, 141 visits today)