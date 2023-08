Bar, edicola, ma non solo: a Lauzacco apre un locale “tuttofare”

Si sono spalancate sabato 19 agosto a Lauzacco le porte di “Ettore&Co”, un locale volto a soddisfare le esigenze di tutta la comunità. All’interno, infatti, c’è il servizio bar, l’edicola con annessi articoli di cancelleria, i generi alimentari e la gelateria di produzione artigianale.

Al timone di questa nuova ed entusiasmante esperienza c’è Laura Francovig, 37 che, assieme al marito Alessio, 47 anni, pizzaiolo, daranno il massimo per accontentare a 360 gradi la comunità. “La decisione di far prendere vita a questo contesto è maturata grazie alla voglia di cimentarmi in una nuova esperienza“, racconta Laura, che per ben dodici anni ha gestito la cartoleria “Kiki” a Santa Maria la Longa, dove risiede tutt’ora.

“In realtà – prosegue la titolare – in questo locale erano già presente il bar, alimentari e anche l’edicola, ma io e mio marito abbiamo deciso di dare un servizio in più, quello della cancelleria e dei libri di testo scolastici, in quanto ci troviamo nelle vicinanze delle scuole e troviamo comodo per i genitori non dover fare troppa strada per procurarsi il materiale scolastico “. Un servizio dedicato agli studenti, ma non solo. Generi alimentari di prima necessità saranno presenti ogni giorno, perché lo scopo di Laura ed Alessio è proprio quello di accontentare anche quella fetta di clientela non più in grado di spostarsi autonomamente per lunghe distanze.

“Il servizio di generi alimentari è stato pensato e rafforzato proprio per consentire anche ad una clientela non più giovane di poter reperire beni di prima necessità, come ad esempio pane e latte, sempre freschi ogni mattina “spiega Laura, orgogliosa e soddisfatta di aver finalmente coronato il sogno che lei e il marito rincorrevano da qualche tempo. “È stato proprio grazie ad una mia cliente della cartoleria che gestivo, che ho saputo di questo locale, era sfitto e mi sono subito data da fare per raggiungere un accordo, che in brevissimo tempo è stato trovato” afferma. “Ci auguriamo di entrare nel cuore delle persone, di una comunità che fin da subito ci ha accolto in maniera esemplare, superando di gran lunga le aspettative ” conclude Laura. A fare da porta fortuna inoltre, il loro cocker nero Ettore, mascotte e simbolo del locale, dal quale ha preso il nome.