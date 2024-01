Rompono la vetrina della pasticceria: i ladri fuggono con l’incasso

Il furto alla pasticceria di Pordenone.

Ancora un furto con scasso nella città di Pordenone questa volta è stata presa di mira la pasticceria “Le strane delizie” situata in via Cappuccini. Nella notte tra venerdì e sabato, i ladri si sono introdotti nel locale rompendo la vetrina della porta di ingresso e portando via l’incasso del giorno pari a 400 euro.

I ladri poi subito fuggiti prima dell’arrivo della polizia, avvertita da un vicino che ha dato l’allarme. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del furto.