Raid notturno in villetta, i ladri scappano con i gioielli in oro

Furto in una casa di Pavia di Udine.

È stata una scoperta amara quella fatta nella sera di sabato, 18 ottobre, da un pensionato di Pavia di Udine, rientrato nella sua villetta e trovata completamente a soqquadro. Durante la sua assenza, alcuni ladri si erano introdotti all’interno dopo aver forzato una portafinestra, frugando in ogni stanza alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

I malviventi sono riusciti a impossessarsi di diversi gioielli in oro. L’ammontare del bottino non è stato ancora determinato. L’uomo, nato nel 1950, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione le fasi del furto e individuare gli autori del furto.