Furto nella sede dei vigili del fuoco, ladri rubano le attrezzature di soccorso

Il furto nella sede dei vigili del fuoco di Latisana.

Neanche la sede dei Vigili del Fuoco di Latisana viene risparmiata dai ladri che hanno trafugato attrezzature fondamentali per gli interventi di soccorso. Tra gli strumenti rubati, una cesoia e un divaricatore elettrico, indispensabili per liberare le persone intrappolate tra le lamiere in caso di incidente.

Il furto è avvenuto nella serata di sabato 15 novembre, in un arco temporale brevissimo, tra le 19 e le 19.20. I ladri, dopo aver scavalcato la recinzione della sede di via Monsignor Carlo Fontanini, si sono introdotti nell’autorimessa del distaccamento e hanno preso di mira un’autopompa, sottraendo gli strumenti caricati a bordo. Il valore del bottino è stato stimato intorno ai 20 mila euro.

A rendere ancora più grave l’episodio è la natura stessa del materiale rubato: non si tratta semplicemente di attrezzature costose, ma di strumenti vitali, che possono fare la differenza tra la vita e la morte nei momenti più critici di un’emergenza. La cesoia e il divaricatore elettrico sono infatti utilizzati in operazioni di estricazione, quando è necessario intervenire su veicoli incidentati per liberare passeggeri intrappolati.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine ha subito reagito all’emergenza, provvedendo con tempestività al reintegro dell’attrezzatura, per garantire la piena operatività del distaccamento in caso di interventi urgenti.

Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Latisana, impegnati a ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo e a individuare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno anche valutando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.