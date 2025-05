Furto in pieno giorno a Godia, ladri rubano la Vespa parcheggiata

La Vespa era stata parcheggiata in un campo a Godia.

Un furto in pieno giorno ieri pomeriggio nella zona di Godia, alla periferia di Udine. Tra le 16:00 e le 18:00, ignoti hanno rubato una Vespa parcheggiata in un campo, approfittando dell’assenza del proprietario, un 79enne.

Secondo quanto riferito, intorno alle 16 l’uomo aveva lasciato la Vespa in un’area di campagna della zona. Al suo ritorno, intorno alle 18:00, ha scoperto che il mezzo era sparito nel nulla. La vittima del furto si è subito recata presso la stazione dei Carabinieri di Udine per sporgere denuncia. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.