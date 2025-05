La spiaggia di Grado e la più innovativa del 2025 il premio alla Git

Il premio spiaggia più innovativa dell’anno per Grado Impianti Turistici.

La GIT – Grado Impianti Turistici è stata premiata ieri, al Gran Galà dei Beach Club all’Hotel Gallia a Milano, come spiaggia più innovativa dell’anno. Il riconoscimento arriva nell’ambito della pubblicazione della guida edita da Morellini “Guida ai migliori beach club d’Italia”. Curata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi, la guida si propone di classificare gli stabilimenti balneari migliori in Italia per attrattività del posto, qualità e varietà dell’offerta gastronomica e dei servizi offerti. Tra le 300 strutture ricettive recensite, valutate con una scala in centesimi e una votazione complessiva da 1 a 3 ombrelloni, GIT ha ottenuto 3 ombrelloni gold assegnati.

Nell’assegnazione del “Primo Premio Spiaggia Innovativa” sono stati presi in considerazione diversi parametri: dai servizi digitali come app di prenotazione online, alla riqualificazione delle strutture e sostenibilità delle scelte di business e di gestione, fino all’offerta inedita di servizi, iniziative, attrazioni ed eventi.

Le motivazioni del Premio.

Hanno ritirato il premio, dalle mani di Niccolò Para, co-founder Spiagge.it, Roberto Marin e Paolo Pittini, rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione di GIT SpA. Questa la motivazione: molti stabilimenti stanno compiendo un percorso straordinario di digitalizzazione. Tra tutti, c’è una realtà che negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di straordinario nel modo di concepire il digitale nel contesto balneare. Grado, con la sua Spiaggia, ha costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela e offrire servizi per tutte le stagioni, non solo d’estate. Per questo, il premio Spiaggia Più Innovativa d’Italia 2025 va a Spiaggia Git di Grado.

“Premio e menzione nella guida confermano che le nostre scelte possono davvero fare la differenza: servizi digitali avanzati, soluzioni di comfort e inclusione, rispetto ambientale. Il premio di spiagge.it ci sprona a continuare su questa strada, portando avanti un modello di gestione sostenibile e innovativo”, dichiara Paolo Pittini.

Le innovazioni.

La rivoluzione digitale è stata uno dei pilastri fondamentali di questo successo. In soli due anni, i ricavi derivanti dai servizi online sono cresciuti di 700.000 euro, grazie soprattutto all’introduzione dello sharing dell’ombrellone, un sistema che ottimizza l’uso delle postazioni balneari permettendo prenotazioni flessibili e sostenibili. A completare l’offerta digitale, l’app GIT-Grado offre un’esperienza personalizzata con prenotazioni dirette per la Piscina Termale, il Beauty Center e un innovativo servizio di delivery sotto l’ombrellone, per godersi il mare senza rinunciare al comfort.



Non solo tecnologia, ma anche salute e benessere: GIT è infatti tra le prime realtà balneari in Italia ad offrire un servizio di telemedicina ai propri ospiti, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con possibilità di consultare medici generici o pediatri e accedere a visite in strutture convenzionate a tariffe agevolate.



Tra i progetti più significativi spicca la Spiaggia Rosa, realizzata in collaborazione con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Oltre ad essere un’area dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione, rappresenta un concreto contributo alla ricerca: l’8% degli incassi delle prenotazioni di questa spiaggia viene infatti devoluto alla lotta contro il cancro. Un gesto che unisce relax e responsabilità sociale.



GIT non trascura nemmeno chi rende possibile tutto questo. L’azienda ha messo in campo una strategia di valorizzazione del proprio personale che include formazione continua, attività di team building, benefit come staff house, accesso gratuito alla palestra e all’area relax, oltre a convenzioni con i ristoranti locali.



Infine la riqualificazione delle terme marine e l’introduzione di trattamenti innovativi, come la talassoterapia, rafforzano la vocazione dell’azienda a diventare un vero e proprio polo del benessere sul mare Adriatico.

Grado Impianti Turistici.

Grado Impianti Turistici S.p.A. (GIT), costituita nel 2001, ha sede a Grado (GO) ed è una società a partecipazione pubblica. La compagine sociale è composta da: PromoTurismoFVG, Comune di Grado e C.C.I.A.A. della Venezia Giulia. GIT si occupa della gestione e promozione di un arenile di quasi 2 chilometri, articolato in 11 spiagge attrezzate, con oltre 3.000 ombrelloni e 7.000 lettini. A completare l’offerta turistica si aggiungono 4 ristoranti gestiti direttamente e il complesso delle Terme Marine di Grado: un unicum internazionale che comprende una piscina termale con acqua di mare, un beauty center e un ambizioso progetto di ristrutturazione destinato a trasformare la struttura in un moderno polo termale talassoterapico.



Con un organico di circa 200 dipendenti e un fatturato annuo di 10 milioni di euro, GIT valorizza un patrimonio storico che vanta oltre 130 anni di tradizione balneare e rappresenta oggi un modello virtuoso di governance pubblico-privata, nonché un motore di sviluppo turistico per la costa del Friuli-Venezia Giulia.