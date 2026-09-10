Venerdì 11 settembre alla Galleria Spazzapan la presentazione del percorso dedicato all’artista. In mostra opere realizzate in oltre quarant’anni di attività

Un nuovo capitolo del progetto FVG Settanta arriva alla Galleria regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo. Si tratta di FVG70.03 Sergio Pausig, percorso espositivo ospitato nella Sala Patuna dall’11 settembre all’11 ottobre 2026.

La presentazione è in programma venerdì 11 settembre alle ore 18. Sergio Pausig dialogherà con Lorenzo Michelli, Curatore/Conservatore della Galleria Spazzapan.

Il percorso raccoglie una selezione di opere che rappresentano il lungo iter artistico di Pausig. L’allestimento comprende anche due opere già assicurate alla Galleria: Livre Vivant 301 e Livre Vivant 303, entrambe del 1981.

Un percorso attraverso oltre quarant’anni di attività

Le opere esposte comprendono Machine Portrait del 1981, Les Jardins de Palerme XXIV del 2009 e Danubius Umbratilis 6 del 2025.

Le tre opere appartengono a momenti differenti della produzione dell’artista. Insieme costruiscono però un percorso attraverso oltre quarant’anni di attività.

La selezione evidenzia la continuità della ricerca di Pausig. Il suo lavoro si è rinnovato nel tempo, mantenendo una forte identità linguistica e concettuale.

Nella Sala Patuna saranno presenti anche apparati documentali. Il percorso resterà visitabile fino all’11 ottobre 2026.

La ricerca artistica di Sergio Pausig

La ricerca di Pausig nasce nel clima di rinnovamento dell’arte italiana tra gli anni Settanta e Ottanta. Il contesto riguarda anche il Friuli Venezia Giulia.

In quegli anni l’artista elabora un linguaggio autonomo. Il suo percorso dialoga con le esperienze del contemporaneo senza aderire a correnti specifiche.

La distanza tra le tre opere permette di riconoscere alcuni elementi distintivi della sua poetica. Tornano infatti immagini, strutture e temi che vengono ridefiniti e trasformati.

La produzione dell’artista si sviluppa così attraverso un processo di approfondimento. Il percorso intreccia memoria e innovazione, continuità e cambiamento.

FVG Settanta alla Galleria Spazzapan

FVG70.03 Sergio Pausig rientra nel progetto FVG Settanta. Arti visive in Friuli Venezia Giulia negli anni ’70.

Il progetto è inserito nel programma di eventi collaterali alla mostra Italia settanta. La creatività come antidoto. Arte Moda Design.

FVG.70 propone un percorso di ricerca, valorizzazione e divulgazione. L’obiettivo è ricostruire il panorama artistico regionale durante gli anni Settanta.

L’iniziativa vuole riportare alla luce protagonisti, artisti, mostre ed eventi. Al centro ci sono anche reti, relazioni e progettualità culturali che hanno contribuito a definire l’identità artistica del Friuli Venezia Giulia.

Verso i 50 anni della Galleria Spazzapan

Il progetto vuole inoltre evidenziare il ruolo svolto dal Friuli Venezia Giulia nei più ampi processi di rinnovamento artistico e culturale del periodo.

Il percorso FVG.70 troverà il suo culmine il 15 gennaio 2027. In quella data la Galleria Spazzapan festeggerà i suoi 50 anni di attività.