Una donna ha perso la vita a Latisana dopo essere rimasta intrappolata con la propria automobile in un sottopasso completamente invaso dall’acqua. La tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 10 settembre, mentre il Basso Friuli veniva colpito da piogge particolarmente intense che hanno provocato numerosi allagamenti.



Secondo le prime informazioni, la donna stava percorrendo il sottopasso quando la vettura è rimasta bloccata dall’acqua, che aveva ormai raggiunto un livello tale da impedire al mezzo di proseguire. In pochi minuti la situazione è diventata drammatica. Dopo la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri. Uno dei militari, vedendo l’automobile sommersa dall’acqua, si è tuffato nel sottopasso nel tentativo di raggiungere la donna.

Il carabiniere è riuscito ad arrivare fino alla vettura e ad estrarre la conducente dall’abitacolo, portandola fuori dall’acqua. Nonostante il tempestivo intervento e i successivi tentativi di soccorso, però, per la donna non c’è stato nulla da fare. Anche il militare ha avuto bisogno di assistenza sanitaria dopo l’intervento ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Basso Friuli colpito dagli allagamenti

La tragedia è avvenuta nel pieno della forte ondata di maltempo che ha interessato soprattutto la Bassa friulana e la fascia costiera. Fin dalle prime ore della giornata sono stati segnalati allagamenti e difficoltà alla circolazione in diverse zone.

Situazioni particolarmente critiche sono state registrate anche a Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare e Carlino, dove le precipitazioni hanno rapidamente messo in difficoltà la rete stradale e provocato accumuli d’acqua. A Latisana erano già stati segnalati diversi allagamenti sul territorio comunale, con tecnici, volontari della Protezione civile e soccorritori impegnati nelle verifiche e negli interventi. La raccomandazione alla popolazione resta quella di limitare gli spostamenti e di non attraversare strade o sottopassi invasi dall’acqua.