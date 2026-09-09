” Nors “

ved. Blasotti

di 97 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Giuseppina Gubiani. Ne danno il triste annuncio i figli Bruno e Ivan con Sonia, le nipoti Monica con Fabrizio e Flavia con Stefano, le pronipoti Sofia, Camilla, Lisa e Nina, Marina e Manila unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel duomo di ” S. Maria Assunta “ venerdì 11 settembre alle ore 10:30 ove la cara Giuseppina sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 10:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 9:45.



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 10 settembre alle ore 19:45 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento alla casa soggiorno per anziani di via Croce del Papa di Gemona del Friuli ed al Reparto di

Ortopedia dell’ospedale civile di Tolmezzo per le cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 8 Settembre 2026