Il caro bollette non ferma le Terme di Monfalcone: esteso l’orario di apertura

Le terme di Monfalcone estendono l’orario di apertura.

Non si ferma l’attività delle Terme di Monfalcone. Nonostante il rincaro dei prezzi dell’energia e del gas che hanno fatto lievitare esponenzialmente i costi delle bollette, l’impianto di via Timavo continuerà ad offrire tutti i servizi: cure termali, terapie riabilitative e fisio-termali, visite mediche e prestazioni specialistiche, estetica e benessere olistico e termale.

“Le Terme di Monfalcone continuano a fornire le stesse prestazioni che venivano offerte prima del Covid, restando un punto di riferimento in regione per trattamenti sanitari e di benessere, in quanto sono l’unico impianto ad avere acqua termo-minerale calda a 39-40°C in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo appreso dalla stampa che alcuni impianti termali saranno costretti a chiudere o diminuire i servizi offerti, ma a Monfalcone questo rischio al momento non c’è e ci teniamo a tranquillizzare gli utenti, soprattutto le persone che utilizzano le terme a scopo curativo, visto che la struttura eroga cure termali anche in Convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale” rassicura Cisint.

“Avendo appreso delle difficoltà di alcune strutture termali a garantire la continuità delle prestazioni sia curative che di wellness, abbiamo deciso di estendere l’orario di apertura delle Terme di Monfalcone anche alla domenica – spiega Salvatore Guarneri, Amministratore delegato di Terme FVG – in modo tale da offrire agli utenti un servizio ancora più ampio, riuscendo ad accogliere anche le persone che solitamente fruiscono degli impianti che saranno chiusi, che quindi potranno continuare a curarsi o a beneficiare dei trattamenti di benessere senza troppi disagi”.

Le Terme Romane di Monfalcone fanno parte del Gruppo delle Terme del Friuli Venezia Giulia – società che ha in gestione anche lo stabilimento di Arta Terme – e sono caratterizzate da acque termominerali con altissime proprietà curative.

La fonte termale ha origini molto antiche ed era conosciuta e utilizzata già dagli antichi romani. La struttura sarà aperta con i nuovi orari già da questa domenica: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura, anche via Whatsapp, al numero 0481 412713.