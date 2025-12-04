Impianti in funzione, Pramollo inaugura la stagione sciistica

Domani, venerdì 5 dicembre, Pramollo, il più grande comprensorio sciistico tra Friuli e Carinzia, apre la stagione sciistica.

Per gli appassionati di sport e attività sulla neve l’attesa è finita: domani, venerdì 5 dicembre, Pramollo, il più grande comprensorio sciistico tra Friuli e Carinzia, a soli 13 km dal centro di Pontebba, aprirà i battenti per la stagione invernale. Con ben 45 cm di neve fresca in quota, il resort a cavallo tra Italia e Austria si presenta in un panorama invernale perfetto fin dall’inizio della stagione.



Tutte le seggiovie principali, la nuova cabinovia a 10 posti del Gartnerkofel e la Millennium Express saranno in funzione dal momento dell’apertura permettendo alla stazione sciistica di iniziare fin da subito. Sabato speciale famiglie: bambine e bambini nati nel 2015 o successivamente, per tutta

la stagione, skipass giornaliero a soli 10 euro.