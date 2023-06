Due incendi nei campi di Sedegliano, in fiamme 17 rotoballe

Due incendi nei campi di Sedegliano.

Due incendi nei campi di Sedegliano oggi per i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo.

Il primo intervento che ha impegnato due autopompe, un mezzo fuoristrada con rimorchio antincendio del distaccamento di Codroipo e l’autobotte giunta dalla sede centrale di Udine è iniziato qualche minuto prima delle 6 di questa mattina e ha interessato 17 rotoballe depositate in un campo agricolo adiacente alla zona golenale del fiume Tagliamento. I Vigili del fuoco sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Per lo spegnimento e per la successiva bonifica le squadre VV.F. hanno operato per tutta la mattina.

Il secondo intervento sempre a Sedegliano dove per un incendio di sterpaglie vicino all’argine del fiume Tagliamento alle 13.40 circa sono stati allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo che giunti con due squadre sono riusciti a circoscrivere le fiamme in un area di circa 4.000 mq evitando anche in questo caso la propagazione dell’incendio ad una area più vasta.

La bonifica di questo incendio è ancora in corso e in supporto alle squadre del distaccamento di Codroipo è giunta una squadra del distaccamento di San Daniele e un’autobotte fatta arrivare dalla sede centrale di Via Popone a Udine. Ancora in fase di accertamento le cause dei due incendi.