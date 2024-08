La situazione degli incendi in Friuli.

Sono riprese nella mattinata di oggi, giovedì15 agosto, le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri a Trasaghis, sulle pendici sud-est del Sompalis nella catena del Monte Faeit da parte del personale del Corpo forestale regionale e dei volontari antincendio delle Squadre comunali di Protezione civile.

L’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio e provocato da un fulmine ha destato molta attenzione in quanto ben visibile dalla pianura e dal Lago di Cavazzo, in questi giorni frequentato da moltissimi turisti. Il rogo è stato posto sotto controllo grazie all’intervento di due elicotteri della Protezione civile e uno dei Vigili del Fuoco, ma ieri non è stato possibile effettuare un intervento a terra per questioni di sicurezza.

Oggi il personale del corpo forestale regionale e i volontari della Protezione civile hanno allestito una vasca mobile da 18mila litri per il rifornimento dell’elicottero, che ha effettuato i lanci con acqua additivata e successivamente elitrasportato in quota personale forestale appartenente alla Squadra di intervento in ambiente impervio. Sono state quindi predisposte due piazzole che hanno consentito lo sbarco e posizionamento delle attrezzature specialistiche necessarie per la bonifica capillare del perimetro.

Dal primo pomeriggio è intervenuto anche il secondo elicottero chiamato ad effettuare lanci su alcune riprese delle fiamme che si sono sviluppate nella parte bassa in prossimità di alcune balze di roccia impossibili da raggiungere via terra anche con tecniche alpinistiche.

Fiamme anche a Forni di Sotto e Andreis.

Nella tarda mattinata di oggi invece, in località Covardins, comune di Forni di Sotto, è scoppiato un principio di incendio, causato ancora una volta da un fulmine. Per lo spegnimento è intervenuto il personale della Stazione forestale di Forni di Sopra che ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Protezione civile per alcuni lanci mirati. I volontari della Squadra comunale di Protezione civile di Forni di Sotto hanno garantito l’approntamento di quanto necessario per il rifornimento idrico del mezzo aereo.

Attualmente è in corso lo spegnimento di un terzo incendio, questa volta nel comune di Andreis. Attivato un elicottero della Protezione civile, è in arrivo quello dei Vigili del fuoco: entrambi preleveranno l’acqua dal lago di Barcis. Sul posto sono presenti il Corpo forestale delle Stazioni di Barcis e Pinzano al Tagliamento e i Vigili del fuoco.