Nuovo contributo regionale per la scuola media di Fiume Veneto

L’Amministrazione Comunale di Fiume Veneto ha ottenuto un nuovo contributo regionale di 40 mila euro, destinato all’acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per la nuova scuola media. Ad annunciare l’ottenimento del finanziamento è stato l’Assessore alle Politiche Finanziarie del Comune di Fiume Veneto, Michele Cieol.

La domanda per il bando regionale, presentata dall’amministrazione lo scorso giugno, è stata finalizzata a garantire risorse necessarie per dotare di arredi il nuovo edificio scolastico, attualmente in fase di completamento. “La nuova scuola media di Fiume Veneto rappresenta un progetto fondamentale per la nostra comunità,” ha commentato l’Assessore Cieol. “Con un investimento che supera i 12 milioni di euro, siamo riusciti a ottenere finanziamenti attraverso diversi canali, tra cui il PNRR, il Fondo di Coesione Sociale, fondi regionali e risorse comunali. Questo ultimo contributo regionale è un’ulteriore conferma della nostra capacità di intercettare risorse a beneficio dei cittadini. Un ringraziamento speciale va all’Ufficio Lavori Pubblici che, in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha presentato una proposta che è stata pienamente accolta.”

Nei prossimi giorni è prevista la consegna del terzo lotto dell’edificio scolastico, che consentirà agli studenti di usufruire delle nuove aule già dal prossimo settembre. Entro agosto, è inoltre prevista la demolizione della parte restante dell’attuale edificio, seguita dall’avvio dei lavori per la costruzione dei successivi tre lotti. Questi comprenderanno gli uffici didattici, i laboratori, gli spazi comuni, una nuova mensa scolastica e un auditorium che sarà aperto anche alla comunità.

Il nuovo plesso sorgerà sull’area dell’attuale edificio scolastico, con l’ingresso principale orientato verso la Casa dello Studente e il Piazzale Del Des. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita e nello sviluppo della comunità di Fiume Veneto, offrendo ai giovani studenti spazi moderni e funzionali per il loro percorso educativo.