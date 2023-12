Le operazioni di spegnimento dell’incendio ad Azzano Decimo sono andate avanti tutta la notte.

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni per lo spegnimento dell’incendio del capannone del mobilificio di Azzano Decimo che sta impegnando i Vigili del fuoco dal primo pomeriggio di ieri.

Oltre alle squadre, fatte subito intervenire da tutte le sedi del comando Vigili del fuoco di Pordenone e da quelli di Udine e Belluno, sono giunti in supporto con un’autobotte i colleghi della base USAF di Aviano (PN) e il personale GOS (Gruppi Operativi Speciali) con gli escavatori e pale meccaniche dai comandi di Udine e Belluno.

Spento l’incendio e messe in atto le misure per una prima messa in sicurezza; rimane attivo, almeno fino alle ore 20 di questa sera, un presidio che provvederà al raffreddamento delle strutture incendiate e alla bonifica di eventuali focolai. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

Il video.