L’incendio ad Azzano Decimo.

Grosso incendio questo pomeriggio ad Azzano Decimo. Secondo le prime informazioni le fiamme sono scoppiate in un mobilificio nell’area di via Ponte Luma. La grossa colonna di fumo che si è sprigionata è visibile da chilometri.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e forze dell’ordine per fronteggiare l’emergenza. Sul posto è presente anche l’equipaggio di un’ambulanza inviata dalla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, nel caso vi sia necessità di assistenza sanitaria in emergenza urgenza. Tre persone sono state trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza per una leggera intossicazione.

L’amministrazione comunale, confermando l’entità dell’incendio, ha invitato la cittadinanza a mantenere la distanza dal luogo per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni.