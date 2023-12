Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio ad Azzano Decimo.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del grosso incendio che ha colpito un mobilificio di via Ponte Luma ad Azzano Decimo. Sul posto stanno operando più di 50 Vigili del fuoco giunti con 5 autopompe, 5 autobotti, un’autobotte kilolitrica, 3 autoscale ed altri mezzi appoggio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 14 e 30 di questo pomeriggio e in breve hanno avvolto l’edificio e una grande nube nera si è alzata in cielo, l’Arpa sta monitorando l’aria. Immediatamente sono state inviate più squadre da tutte le sedi del Comando di Pordenone supportate anche da colleghi dei Comandi di Udine e Treviso.

L’incendio ha coinvolto l’intero capannone e sono collassati circa 10.000 metri quadrati di tetto.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, mentre 3 persone sono state trasportate all’ospedale dal personale sanitario per accertamenti in quanto hanno inalato i fumi dell’incendio.

Il video.