Incendio questa mattina a Trasaghis.

Incendio questa mattina in un’abitazione di in Via Diaz a Trasaghis. Sul posto, intorno alle 10, è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona con l’autopompa e l’autobotte.

I Vigili del fuoco hanno trovato un incendio localizzato in un locale al piano terra di un’abitazione di due piani e hanno estinto le fiamme prima che si propagassero a tutta l’abitazione. Soccorsi dal personale sanitario i due coniugi residenti nell’abitazione che tentando di estinguere le fiamme hanno inalato i fumi della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.