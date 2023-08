Doppio incendio in Friuli, fiamme a Fagagna e a Forni di Sopra

Due incendi oggi in Friuli.

Nella giornata di oggi, intorno alle 12, su richiesta dei Vigili del Fuoco, attivati dalla sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, una squadra di volontari antincendio boschivo della protezione civile di Udine è intervenuta, a supporto, per lo spegnimento di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato a Fagagna in un’area che non ha interessato abitazioni né altre strutture.

A Forni di Sopra è stato necessario impiegare l’elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, insieme al personale del Corpo forestale regionale di Forni di Sopra, per lo spegnimento e la bonifica di un incendio boschivo che si è sviluppato a seguito della caduta di un fulmine sui versanti del Varmost. È bruciata una superficie contenuta di bosco misto di pino. Anche in questo caso le fiamme non hanno interessato abitati o strutture.