Incendio in una serra, i vigili del fuoco evitano il peggio

Incendio in una serra ieri a Maniago.

Incendio di una serra ieri sera a Maniago, in via Pordenone. Sul posto, intorno alle 22 e 10, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, supportati dall’autobotte giunta in rinforzo dalla sede centrale del comando Pordenone.

All’arrivo dei pompieri le fiamme avevano coinvolto due punti distinti della struttura ma, grazie alla tempestività d’azione, sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme salvaguardando buona parte della serra. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.

Sul posto anche i carabinieri.