La bonifica dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri a Maniago si è conclusa questa mattina.

Sono terminate alle prime luci dell’alba le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’ incendio, scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, presso il laboratorio artigianale a Maniago.

Nella tarda serata di ieri, oltre alle squadre del comando vigili del fuoco di Pordenone, sono giunti a Maniago due miniescavatori del comando di Udine che hanno operato rimuovendo il materiale bruciato. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.