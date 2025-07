L’incendio questa mattina in un’azienda di Cormons.

Incendio poco prima delle 8 di questa mattina nel reparto verniciatura di un’azienda produttrice di parti d’arredo a Cormons dove è andato in fiamme un macchinario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra, l’autobotte, il funzionario di guardia e la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato le squadre d’emergenza aziendali, che dopo aver soccorso 5 dipendenti della fabbrica che presentavano sintomi da intossicazione di fumo presi successivamente in carico dal personale sanitario, avevano iniziato ad abbassare la temperatura all’interno dei locali interessati dall’incendio. I Vigili del fuoco hanno quindi spento le fiamme e bonificato le parti andate a fuoco.

Il pronto intervento, delle squadre antincendio aziendali prima e dei Vigili del fuoco poi, ha evitato la propagazione delle fiamme dal macchinario incendiato ad altre attrezzature, solventi e vernici che si trovavano all’interno del reparto di verniciatura. Al momento è in corso la messa in sicurezza dell’area incendiata anche con l’utilizzo degli appositi elettroventilatori per far defluire i fumi dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e personale dell’ufficio sicurezza sul lavoro dell’ASUGI.