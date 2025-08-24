Incendio nell’area dei Magredi, in fiamme oltre un ettaro di sterpaglie

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nella frazione di San Leonardo, nel comune di Montereale Valcellina, interessando l’area dei Magredi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con la squadra specializzata AIB (Antincendio Boschivo), assieme al personale del Corpo Forestale Regionale. Le fiamme hanno coinvolto una superficie di oltre 10.000 metri quadrati di vegetazione secca, racchiusa tra due canali artificiali.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse: i soccorritori hanno dovuto affrontare lunghi tratti fuoristrada e guadare corsi d’acqua per raggiungere il fronte dell’incendio. Dopo ore di lavoro intenso, le squadre sono riuscite a circoscrivere e spegnere il rogo, concludendo le operazioni di bonifica intorno alle 19.40.

