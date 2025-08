Incendio nella notte a Trieste: a fuoco un capannone in dismissione

L’incendio in un capannone di via Malaspina a Trieste.

Incendio nella tarda serata di venerdì 1 agosto all’interno di un capannone in dismissione di circa 3.000 metri quadrati contenente tappi in sughero, situato in via Malaspina, a Trieste.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con la squadra del distaccamento di Muggia una squadra 2 autobotti l’autoscala il “carro aria” il capo turno e il funzionario di guardia della sede centrale, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e contestualmente hanno provveduto ad ispezionare il capannone per verificare che all’interno non vi fossero persone.

L’operazione di spegnimento si è protratta per diverse ore: alle 2.30 della notte l’incendio è stato dichiarato sotto controllo, mentre le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse attorno alle 4.30. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di competenza, è intervenuta anche la Polizia di Stato.