Incendio a Pavia di Udine, in fiamme un silos di cereali

Incendio questa mattina all’interno di un silos contenente cereali presso un’azienda di Pavia di Udine. L’allarme è scattato poco dopo le 11:00, e sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Udine, supportate da un’autoscala, un’autobotte e dalla squadra del distaccamento di Cervignano del Friuli, giunta con due mezzi.

L’intervento coordinato dei soccorritori ha permesso di contenere le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti dell’impianto e scongiurando così conseguenze ben più gravi. Al momento, i Vigili del Fuoco stanno effettuando le operazioni di minuto spegnimento e la bonifica delle aree coinvolte. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati tra il personale dell’azienda o i soccorritori.

Il video.