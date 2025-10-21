Incendio a Pavia di Udine, in fiamme un silos di cereali

21 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Incendio questa mattina all’interno di un silos contenente cereali presso un’azienda di Pavia di Udine. L’allarme è scattato poco dopo le 11:00, e sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Udine, supportate da un’autoscala, un’autobotte e dalla squadra del distaccamento di Cervignano del Friuli, giunta con due mezzi.

L’intervento coordinato dei soccorritori ha permesso di contenere le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti dell’impianto e scongiurando così conseguenze ben più gravi. Al momento, i Vigili del Fuoco stanno effettuando le operazioni di minuto spegnimento e la bonifica delle aree coinvolte. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati tra il personale dell’azienda o i soccorritori.

Il video.

YouTube video
TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE