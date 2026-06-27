L’incendio nel tardo pomeriggio a San Daniele.

Un’auto parcheggiata è stata distrutta da un incendio scoppiato poco prima delle 19 di oggi, sabato 27 giugno, in via Dalmazia a San Daniele del Friuli.

Le fiamme hanno avvolto la vettura, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Il calore sprigionato dall’incendio ha danneggiato anche un’altra auto che si trovava parcheggiata nelle vicinanze.

Al momento non risultano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio, sulle quali saranno svolti gli accertamenti del caso. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, allarmati dal fumo e dalle fiamme.