Aquileia, incidenti a raffica sulla regionale Julia Augusta

Raffica di incidenti in questi giorni sulla strada regionale SR 352, la Julia Augusta, che collega Aquileia a Grado. Un rettilineo dalla lunghezza di dieci chilometri che spesso è teatro di frontali, tamponamenti, fuoriuscite autonome a causa spesso dell’ elevata velocità dei veicoli che vi transitano. Gli ultimi due incidenti, in ordine temporale, si sono verificati tra la notte di giovedì 25 e venerdì 26 giugno e, a seguire, tra venerdì 26 e sabato 27.

Nel primo sinistro, si tratta di una fuoriuscita autonoma; il conducente alla guida del mezzo pare aver perso aderenza con l’ asfalto durante il rettilineo, per cause che dovranno essere accertate.



Venerdì notte, invece, un’ auto che proveniva da Via Beligna, una laterale di Via Julia Augusta, esattamente di fronte al noto locale “Mascari Pizza d’Autore”, è stata centrata in pieno da una Panda che proseguiva a velocità sostenuta lungo il rettilineo. Allertate le forze dell’ordine e i soccorsi, le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.

