Incendio nella notte a Sesto al Reghena, salvati due anziani

Incendio nella notte all’interno di un negozio situato al piano terra di un edificio di due piani a Sesto al Reghena. Due anziani coniugi, rimasti bloccati nell’abitazione sovrastante invasa dal fumo, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco e trasportati in ospedale per accertamenti.



L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 4.30 di oggi, giovedì 16 luglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con la squadra operativa e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportate da un mezzo con le bombole d’aria di ricambio per gli autorespiratori, arrivato dalla sede centrale del comando della Destra Tagliamento.

I due raggiunti con una scala

Una volta arrivati davanti all’edificio, i soccorritori hanno trovato i due anziani residenti al primo e ultimo piano su una tettoia esterna all’alloggio. L’appartamento era ormai invaso dal fumo prodotto dall’incendio sviluppatosi nel locale sottostante.



I Vigili del fuoco hanno immediatamente raggiunto i coniugi e li hanno fatti scendere dalla tettoia utilizzando una scala. I due anziani sono stati quindi affidati al personale sanitario, che li ha accompagnati in ospedale per i controlli del caso.

Spente le fiamme e controllato tutto l’edificio

Dopo aver accertato che all’interno dello stabile non vi fossero altre persone, le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare completamente le fiamme.

I Vigili del fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del pubblico esercizio e dell’intero edificio. Tutti i locali sono stati controllati con appositi strumenti per verificare l’eventuale presenza di sacche residue dei gas prodotti dalla combustione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.