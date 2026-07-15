Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 16 luglio

Il meteo in Friuli.

Una giornata estiva, caratterizzata da sole e caldo afoso, attende il Friuli Venezia Giulia giovedì 16 luglio. Le condizioni saranno generalmente stabili su pianura e costa, mentre nelle aree montane non si esclude qualche episodio di instabilità nel corso del pomeriggio e della serata.

Sole su pianura e costa, più nubi sui monti

Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso sulla pianura e lungo la costa, con ampie schiarite già dalle prime ore della giornata. Sulla zona montana il tempo sarà invece più variabile, con un aumento della nuvolosità nelle ore più calde.



Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili locali rovesci o temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, fenomeni che dovrebbero comunque rimanere circoscritti.

Temperature fino a 35 gradi in pianura

Il caldo si farà sentire soprattutto nelle zone interne, dove le temperature minime saranno comprese tra 20 e 22 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 33-35 gradi.



Sulla costa le temperature oscilleranno tra 23 e 25 gradi nelle ore notturne e tra 30 e 32 gradi durante il giorno. Il clima sarà afoso sia sul litorale sia in pianura, con una sensazione di caldo superiore ai valori indicati dai termometri.

I venti saranno generalmente deboli e seguiranno un regime di brezza, in particolare lungo la fascia costiera. Nel complesso, la giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la maggiore variabilità pomeridiana prevista sui rilievi.