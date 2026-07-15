Al via la campagna abbonamenti dell’Udinese: il simbolo, i prezzi e le promozioni

Si chiama “Ci siamo sempre stati” la nuova campagna abbonamenti dell’Udinese Calcio per la stagione 2026/27. Un messaggio che richiama i 130 anni di storia del club, il rapporto con il Friuli e il legame costruito nel tempo tra la squadra bianconera e i suoi tifosi.



La campagna prenderà il via alle 15 di giovedì 16 luglio e si svolgerà principalmente online. Le tariffe intere partiranno da 13,70 euro a partita, mentre per alcune categorie e formule speciali il costo potrà scendere sotto i 7 euro per ogni incontro.

Il sasso del Tagliamento simbolo della campagna

Al centro della comunicazione scelta dall’Udinese c’è il rapporto tra il club e il territorio. Il simbolo della campagna è infatti un sasso attraversato da venature bianche e nere, ispirato alle pietre che compongono il letto del fiume Tagliamento.



Un elemento che vuole rappresentare la continuità e la solidità del legame tra la società, i sostenitori e il Friuli: una presenza che attraversa generazioni e che accompagnerà il club durante la stagione in cui verranno celebrati i 130 anni dalla fondazione.



Il claim “Ci siamo sempre stati” richiama proprio questa relazione: l’Udinese ha sempre fatto parte della storia del territorio e i friulani hanno continuato a sostenere la squadra nei momenti positivi e in quelli più difficili.

Le tre fasi della campagna abbonamenti

La vendita degli abbonamenti sarà articolata in tre differenti fasi. Dal 16 al 30 luglio i vecchi abbonati potranno confermare il posto occupato nella passata stagione. Il 31 luglio e il 1° agosto sarà invece possibile richiedere il cambio di posto, sempre da parte degli abbonati della stagione precedente. La vendita libera partirà infine il 3 agosto e proseguirà fino al 19 agosto.



La sottoscrizione potrà essere effettuata online attraverso il sito ufficiale dell’Udinese oppure presso i punti vendita autorizzati. Ai tifosi che avevano già acquistato l’abbonamento nella precedente stagione saranno riservate una tariffa agevolata e una fase di prelazione.

Prezzi competitivi e abbonamenti da 16 partite

Secondo quanto comunicato dalla società, le tariffe resteranno tra le più competitive della Serie A, con la maggior parte degli abbonati che potrà assistere alle partite casalinghe spendendo meno di 14 euro a gara.



Viene confermata anche la formula dell’abbonamento speciale valido per 16 incontri, che esclude le partite contro Inter, Milan e Juventus. Prezzi e categorie resteranno gli stessi della scorsa stagione. Per le formule Family, Sportivi FVG e Studenti, il costo sarà inferiore a 6,90 euro a partita. L’abbonamento comprenderà anche gli incontri contro diverse squadre impegnate nelle competizioni europee.



Rimarrà invariato anche il prezzo riservato ai bambini con meno di 10 anni, che potranno assistere a tutte le 19 partite casalinghe pagando 100 euro nei settori Tribuna e Distinti.

Confermata la Tribuna “Cuore Bianconero”

Anche nella prossima stagione sarà disponibile la Tribuna Distinti Nord “Cuore Bianconero”, settore introdotto durante la precedente campagna abbonamenti. Lo spazio è rivolto ai tifosi che desiderano vivere da vicino l’atmosfera del tifo organizzato, mantenendo però una sistemazione a sedere più tranquilla rispetto alla Curva Nord, caratterizzata da cori e bandiere.



L’abbonamento avrà un prezzo inferiore rispetto agli altri settori dei Distinti e sarà riservato ai tifosi che nella scorsa stagione avevano sottoscritto un abbonamento da 19 partite nella stessa zona, in Curva Nord o in Curva Sud.

Membership scontata per gli abbonati

Chi acquisterà l’abbonamento potrà aderire anche al 1896 Membership Program, che permette di partecipare a esperienze dedicate e ottenere vantaggi riservati.



Per gli abbonati il costo della membership sarà scontato del 50%, passando da 40 a 20 euro. L’attivazione potrà essere richiesta insieme all’abbonamento oppure separatamente entro il 30 settembre 2026.



Per fornire informazioni e assistenza sarà attivo un punto dedicato presso la Curva Nord, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.



I tifosi potranno inoltre contattare il numero 0432 544994 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Tutti i dettagli relativi a prezzi, settori, fasi di vendita e vantaggi saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’Udinese.