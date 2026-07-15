Vandalismi a Udine, spaccatutto nuovamente identificato: portato al Pronto Soccorso

È stato nuovamente individuato dalla Polizia Locale di Udine l’uomo ritenuto responsabile di una serie di episodi di vandalismo avvenuti nelle ultime settimane in città, in particolare nei quartieri delle zone est e sud. Dopo l’identificazione, è stato accompagnato al Pronto Soccorso per essere sottoposto ad accertamenti clinici, anche di natura psichiatrica.



L’intervento arriva dopo l’ennesima notte di danneggiamenti ai veicoli parcheggiati. Nelle scorse ore parabrezza e lunotti di alcune automobili sono stati distrutti in via Pradamano, allargando ulteriormente il raggio degli episodi segnalati dai residenti.

L’intervento della Polizia Locale

Nella giornata di oggi l’uomo è stato nuovamente rintracciato dagli agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto alla sua identificazione. Il soggetto era già stato identificato e denunciato in precedenza in relazione ad altri episodi di vandalismo.



Successivamente è stato accompagnato alla Stazione di Posta, dove sono stati contattati i referenti dell’Azienda sanitaria. Una pattuglia della Polizia Locale lo ha quindi condotto al Pronto Soccorso, dove si trova in attesa degli accertamenti clinici necessari, compresi quelli psichiatrici.

Toffano: “Necessario il coinvolgimento dei servizi sanitari e assistenziali”

Sulla vicenda è intervenuta l’assessora alla Polizia Locale e ai Quartieri Partecipati Rosi Toffano, sottolineando come la gestione del caso richieda l’intervento coordinato di più istituzioni. “Nonostante le ripetute identificazioni e le denunce presentate, per gestire il caso è necessaria l’operatività di varie figure, tra cui quelle sanitarie e assistenziali. In tale direzione, peraltro, è attivamente impegnato anche l’assessore all’Equità Sociale Carlo Giacomello”, ha dichiarato Toffano.

“Come Polizia Locale abbiamo fatto il necessario per giungere a una soluzione. Restiamo a disposizione delle altre istituzioni competenti con spirito collaborativo e continueremo a impegnarci per poter finalmente dare tranquillità ai nostri cittadini”, ha concluso l’assessora.

Auto danneggiate tra Laipacco e via Pradamano

Da mesi numerose vetture parcheggiate sono finite nel mirino soprattutto nella zona di Laipacco. Segnalazioni e danneggiamenti hanno interessato, tra le altre, via Buttrio, via Monzambano e via Prasingel, ai quali si sono aggiunti gli episodi avvenuti in via Pradamano.

Secondo quanto riferito dai residenti, la modalità sarebbe ricorrente: durante la notte un uomo colpirebbe i vetri delle automobili, anche attraverso il lancio di grossi sassi, per poi allontanarsi in bicicletta. Dagli abitacoli, nella maggior parte dei casi, non sarebbe stato rubato nulla, lasciando ai proprietari danni e spese di riparazione.



L’ultimo episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa in via Pradamano. Tra le automobili colpite c’è anche quella di Ester Soramel, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che aveva espresso pubblicamente la propria esasperazione, annunciando la presentazione di una denuncia e chiedendo un intervento delle istituzioni per restituire tranquillità ai quartieri interessati.