Incendio all’interno di un silos.

Incendio all’interno di un silos al servizio di una ditta che produce antine per mobili ed ubicato all’esterno del capannone industriale ad Azzano decimo, in via Crosera 26. E’ accaduto poco dopo le 15 e 30 e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede di Pordenone.

In questo caso la prima risposta è stata data dagli addetti antincendio della squadra aziendale, che hanno provveduto a raffreddare le strutture metalliche del silos utilizzando l’impianto idranti al servizio dell’attività. L’intervento è stato quindi proseguito dalla squadra vigili del fuoco intervenuta con APS, AB e Autoscala che ha provveduto al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza dell’impianto. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 18 con il rientro delle squadre.

La dinamica di questo evento ha evidenziato come un rapido ed efficace intervento da parte della squadra antincendio aziendale possa ridurre le conseguenze di un incendio, mettendo così in evidenza l’importanza della formazione dei lavoratori e della pianificazione dell’emergenza su questo temi, aspetti puntualmente considerati nella normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro.