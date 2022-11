La svolta di alcune ragazze del Fvg su Onlyfans: “Ecco quanto si guadagna”

Il fenomeno Onlyfans in Friuli Venezia Giulia.

Imprenditori industriali, proprietari di marchi lussuosi della moda e delle automobili, calciatori. Queste, alcune delle generose figure provenienti anche dal Friuli Venezia Giulia, grazie alle quali per più di qualche ragazza, la vita è decisamente svoltata.

È bastato un semplice ‘click’ di registrazione nel sito che attualmente sta spopolando in tutto il mondo e che pare sia in grado di regalare soldi e notorietà alle persone che più riescono a spiccare tra tutte: si parla di Onlyfans. Il sito nasce nel 2016 in America e l’intento, alle origini, era quello di consentire ai ‘followers’ di fare regali ai propri beniamini, in cambio di foto e videoclip. Regali lussuosi, somme ingenti versate per qualche foto, proposte danarose da capogiro. Queste solo alcune delle numerose follie che i seguaci delle loro ‘star’ sono disposti a fare tramite Onlyfans, la piattaforma che sta spopolando anche nel nostro Paese.

Ne è testimone F., meglio conosciuta come Blondesugar, 29 anni, di Trieste. Laureata in psicologia a New Castle, in Inghilterra, ha dovuto in seguito eseguire una serie lunghissima di esami per far sì che la sua laurea venisse riconosciuta anche nel nostro Paese. Da questa lunga trafila infinita di inaspettata burocrazia, inizia l’esigenza di guadagnare qualcosa di piuttosto redditizio e la giovane psicologa inizia a lavorare in qualche locale della zona, come stripper. In seguito, nel periodo ricoperto da chiusure e divieti legati al Covid, ha scoperto il patinato mondo virtuale, nel quale ci si è da subito ritrovata, creando in breve tempo un vero e proprio business: “È un lavoro che mi appaga, il fatto che non ci sia contatto diretto con l’interlocutore rende tutto più semplice, le persone che si rapportano con me sono gentili e rispettose”, racconta la ragazza che da due mesi si è trasferita a Pisa con il fidanzato.

“Ho conosciuto il mio ragazzo quando già ero entrata in questo mondo, lui, una volta comprese le dinamiche, non ha avuto alcun problema ad accettarlo“, prosegue. “Le richieste a volte sono molto strane, ad esempio mi è stato chiesto di calpestare degli insetti”, aggiunge. “Ricevo quotidianamente mance dai miei followers, ho ricevuto un paio di scarpe del valore di quasi mille euro, biancheria extra lusso, in un mese riesco a guadagnare quasi il doppio di un operaio “, conclude.

Tuttavia, c’è molto di più dietro a questo mondo, c’è, ad esempio, chi addirittura con Onlyfans ha creato una vera e propria miniera d’oro, come Blanca Lucrezia Minelli, la venticinquenne residente a Bologna, che nel giro di due anni ha visto la sua vita e soprattutto il suo conto corrente prendere una piega decisamente diversa. “Vivo da sola da quando ho raggiunto la maggiore età, ho sempre fatto la parrucchiera – racconta Blanca – poi però, dopo aver palesato il mio orientamento sessuale, sono stata licenziata e mi sono ritrovata in una situazione di difficoltà”.

“La situazione si è ulteriormente aggravata dopo lo scoppio della pandemia, quindi ho deciso di iscrivermi ad Onlyfans”, prosegue. “I primi tempi sono stati duri, non è facile farsi largo e spiccare tra tutti, ma, grazie all’aiuto dei social, sono riuscita a sponsorizzare adeguatamente la mia persona“, continua. Da quel momento, le cose sono decisamente decollate. “Nel mio conto corrente entrano dai 5 ai 10 mila euro al mese, oltre ai regali di lusso che mi fanno i miei followers, il regalo più costoso è stato un paio di stivali di un noto brand dal valore di 5 mila euro”, continua Blanca.

Il suo profilo, che ad oggi conta più di un milione e mezzo di followers tra i 25 e i 55 anni, è particolarmente frequentato ed apprezzato soprattutto per il rapporto che la ragazza ha instaurato con ognuno di loro “Mi piace mantenere un legame empatico con le persone che mi seguono, sono solita inviare loro il buongiorno, mi parlano spesso anche di argomenti che esulano da questo tipo di lavoro“, asserisce Blanca. Un lavoro che sicuramente, dice “Non farò per tutta la vita, perché mi rendo conto che la bellezza negli anni sfiorirà, ed allora solo chi avrà un piano b e saprà sfruttare al meglio le proprie abilità lavorative potrà arrivare all’età pensionistica senza troppe restrizioni. “Il segreto è anche saper risparmiare e non sperperare tutto quello che si guadagna, perché bisogna sempre tenere a mente che tutto questo un giorno finirà”, conclude Blanca.