Fiamme in un granaio, scongiurato il rogo della vicina abitazione

L’incendio è scoppiato a Stevenà di Caneva.

Dalle ore 8.15 di oggi, 22 ottobre, i Vigili del fuoco di Pordenone, supportati dalla squadra di Vittorio Veneto (TV), sono intervenuti nell’abitato di Stevenà di Caneva per domare un incendio che ha coinvolto la pertinenza di un’abitazione adibita a granaio.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha interessato un solaio intermedio. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, le fiamme sono state contenute, evitando la propagazione all’intero edificio.

Sul posto sono intervenuti anche l’autobotte, l’autofurgone NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiometrico) e il funzionario di guardia, mentre le squadre hanno proceduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza complessiva del fabbricato. Al momento l’intervento è ancora in corso per le verifiche finali. Non risultano persone coinvolte nell’incendio.