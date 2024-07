Colta da un malore alle Pozze Smeraldine: soccorsa una donna

Tra le 10.30 e le 11.30 circa la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è intervenuta assieme all’elisoccorso regionale e all’ambulanza del 118 per soccorrere una donna sulla sessantina colta da malore – sospetto colpo di calore – sulle ghiaie adiacenti le Pozze Smeraldine del Torrente Meduna, a 400 metri di altitudine, nei pressi del Ponte Rusubet, a circa tre chilometri di distanza dall’abitato di Tramonti.

Quattro tecnici della stazione di Maniago si sono portati, attivati dalla Sores, prima con l’automezzo e poi a piedi, fino alle pozze, per dare supporto all’elisoccorso regionale. L’equipe dell’elisoccorso è stata verricellata sul posto e la donna è stata stabilizzata e imbarellata, per essere poi affidata all’ambulanza che attendeva al campo sportivo di Tramonti per portarla all’ospedale di Spilimbergo per accertamenti.