L’incendio intorno alle 18 di ieri in un’autorimessa a Vajont.

Alle 18 circa, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Maniago è intervenuta, con l’autopompa e l’autobotte supportate dall’autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone, nel comune di Vajont per l‘incendio di una piccola costruzione adibita ad autorimessa, adiacente ad una casa di due piani fuori terra.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno verificato che all’interno della struttura in fiamme non vi fossero persone e hanno iniziato ad estinguere le fiamme riuscendo ad evitare la loro propagazione all’abitazione adiacente. I vigili del fuoco, supportati da una pattuglia della Polizia di Stato, hanno fatto evacuare dall’abitazione adiacente alla struttura incendiata, 8 persone una delle quali, il proprietario, che aveva tentato di estinguere le fiamme, è stata presa in carico dal personale sanitario per essersi procurata alcune ustioni e aver inalato I fumi della combustione.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che, oltre aver bruciato i materiali che si trovavano all’interno dell’autorimessaha intaccato gli infissi dell’abitazione adiacente, permettendo ai fumi dell’incendio di invadere gli alloggi. Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura incendiata e dell’abitazione attigua.