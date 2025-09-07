Incidente sulla A23, auto conto la parete della galleria: 3 feriti

L’incidente questa notte nella Galleria Dogna, lungo l’autostrada A23.

Incidente nella notte lungo l’autostrada A23 Palmanova–Tarvisio. Poco prima delle 4 un’auto con tre persone a bordo è andata a sbattere contro la parete della Galleria Dogna, nel territorio comunale di Amaro, in direzione Tarvisio.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro la parete della galleria. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando di Udine, con le squadre dei distaccamenti di Gemona del Friuli e Tolmezzo.

I soccorritori, giunti sul posto in pochi minuti, hanno messo rapidamente in sicurezza l’area per poi concentrarsi sull’estrazione dei tre occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere. Con l’ausilio di cesoie e divaricatori oleodinamici, i pompieri sono riusciti a liberare i feriti, che nel frattempo sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Stabilizzati sul posto, sono stati quindi trasportati d’urgenza in ospedale.

Una volta concluse le operazioni di soccorso alle persone, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’intera area del sinistro, permettendo la riapertura in sicurezza del tratto autostradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi di rito e la gestione del traffico, insieme al personale del concessionario autostradale.