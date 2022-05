La vittima del tragico incidente sulla A4.

E’ un 54enne residente in Veneto ma dipendente di una ditta di Cividale, la vittima del tragico incidente sulla A4 di questa mattina, tra Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia, all’altezza di San Michele al Tagliamento.

L’uomo, che secondo le prime informazioni lavorava per una ditta di Cividale, era alla guida di un autoarticolato carico di mangimi che ha tamponato un camion frigo che a sua volta ha impattato contro una bisarca. Il 54enne è rimasto incastrato nella cabina per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco da Latisana, Portogruaro, Pordenone con l’autogrù e Udine con una pedana. Purtroppo il medico del Suem non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del camion frigo che è stato soccorso e trasportato in ospedale, illeso quello della bisarca. Sul posto presenta anche la polstrada per ricostruire le cause dell’incidente e il personale di Autovie Venete. Con molta probabilità all’origine dello scontro potrebbe esserci stata una disattenzione fatale. Al momento dell’incidente lungo tutto il tratto erano stati segnalati dai pannelli a messaggio variabile le code e i rallentamenti a causa del forte afflusso di traffico verso Venezia e, come sempre, l’avviso di mantenere la distanza di sicurezza tra i mezzi.

L’autostrada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per tutta la mattinata si stanno registrando grandi code e disagi anche sulle strade secondarie. Successivamente, intorno alle 12 e 40 il tratto autostradale è stato riaperto e ora la situazione dovrebbe pian piano ritornare alla normalità.

