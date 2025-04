L’incidente stanotte in A4 tra Latisana e Portogruaro.

Un incidente sull’autostrada A4 si è verificato nella notte di martedì 15 aprile, poco dopo le ore 2:00, nel tratto a tre corsie compreso tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro, in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto al chilometro 458, nel territorio comunale di Fossalta di Portogruaro, e ha coinvolto un furgone e un autoarticolato.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone avrebbe tamponato il mezzo pesante fermo in sosta. Il bilancio dell’incidente è di una persona ferita in maniera grave: si tratta del conducente del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo e successivamente estratto dai vigili del fuoco.

Il ferito, che trasportava autoricambi, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, stabilizzato e successivamente trasferito in ospedale. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, che trasportava legname. I soccorsi si sono protratti fino alle ore 5:00, per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area, la rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata dai detriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia stradale, il personale del 118, i vigili del fuoco da Latisana, Portogruaro e Udine, supportate anche da un’autogrù e gli operatori di Autostrade Alto Adriatico. Nonostante l’incidente, il traffico è rimasto regolare sull’intera rete, con solo alcuni rallentamenti temporanei. Non si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale.