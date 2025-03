Alla Biker Fest il primo Performance Bagger Show: ci sarà anche Ruben Xaus

Il Performance Bagger Show alla Biker Fest di Lignano.

Grosse, potenti, veloci. Nate per viaggiare, preparate per divertire e vincere. Le bagger, come sono familiarmente definite le cruiser all’americana dotate di borse rigide e parabrezza, da un paio d’anni corrono in pista. E sono così spettacolari da essere approdate addirittura al GP of the Americas 2024, come gara dimostrativa. La loro popolarità fra gli appassionati è in rapida accelerazione e la 39ª Biker Fest International coglie l’occasione per esibirle nel 1° Performance Bagger Show, in programma sabato 17 maggio a Lignano Sabbiadoro.

Ospite anche Ruben Xaus.

Nel Villaggio del grande evento radunistico saranno esposte le migliori bagger prestazionali costruite in Italia. Con un ospite d’eccezione: Ruben Xaus, ex stella della World Superbike e della MotoGP, che alla Biker Fest porterà la sua moto da competizione. Il pilota catalano è l’ideatore e il promotore della Bagger Racing European Cup, di cui la rivista Bikers Life Magazine sarà Media Partner ufficiale, e che si svolgerà in 5 gare sui circuiti di Germania, Italia (a Cremona dal 23 al 25 maggio), Croazia, Portogallo e Spagna. È la prima volta che questo spettacolare format di competizioni debutta in Europa, direttamente dagli Stati Uniti.

Un’area dedicata.

Una ventina di Performance Bagger saranno selezionate ed esposte in un’area dedicata. Sarà la giuria di esperti del settore a decretare il podio dei tre esemplari più interessanti sia sotto l’aspetto tecnico e costruttivo, sia estetico. La settimana successiva, le vincitrici saranno invitate al round cremonese della Bagger Racing European Cup. Gli sponsor tecnici Andreani Group, Öhlins, Pedrali Wheels, Lucas Carbon e Simpson metteranno in palio i premi particolarmente ambiti dagli appassionati di questo nuovo filone del mondo custom.

È possibile partecipare gratuitamente al 1° Performance Bagger Show inviando le immagini e i dati tecnici della propria moto a danilo@editricecustom.it con ampio anticipo.