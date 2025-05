Incidente per un aereo delle Frecce Tricolori: ferito il pilota

Incidente a Pantelleria per le Frecce Tricolori.

Attimi di paura oggi pomeriggio all’aeroporto di Pantelleria, dove uno degli aerei della pattuglia delle Frecce Tricolori è finito fuori pista durante la fase di atterraggio, al termine di una spettacolare esibizione nei cieli dell’isola. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da un bird strike, che ha causato la rottura di una delle ruote del carrello.

In tutto sarebbero tre i velivoli coinvolti: uno ha perso una ruota ed è uscito dalla pista, un secondo ha riportato danni a un’ala mentre un terzo è stato coinvolto marginalmente nella manovra d’emergenza. Uno dei piloti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale con una sospetta frattura agli arti inferiori.

L’incidente è avvenuto subito dopo il termine dell’air show, che aveva attirato sull’isola numerosi spettatori e appassionati di volo. Subito dopo l’uscita di pista del velivolo, sono scattate le sirene d’allarme e le squadre di soccorso aeroportuali, insieme alle forze dell’ordine, sono intervenute tempestivamente per mettere in sicurezza la pista e prestare i primi soccorsi.

Fedriga: “Vicini agli equipaggi coinvolti nell’incidente”

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e quella dell’intera comunità del Friuli Venezia Giulia agli equipaggi delle Frecce Tricolori coinvolti oggi nell’incidente avvenuto a Pantelleria. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione al pilota rimasto ferito, con l’augurio che possa ristabilirsi al più presto”.



È quanto dichiara il governatore Massimiliano Fedriga, in seguito all’incidente che ha coinvolto tre velivoli della Pattuglia acrobatica nazionale, durante l‘esibizione presso il distaccamento dell’Aeronautica militare dell’isola.



“Le Frecce Tricolori rappresentano un simbolo di eccellenza, professionalità e passione che da sempre unisce il Paese e rende onore anche alla nostra regione, che ha l’orgoglio di ospitare la loro base a Rivolto. In momenti come questi ci stringiamo idealmente agli uomini e alle donne della Pattuglia acrobatica e dell’Aeronautica Militare, riconoscendo il valore e l’impegno che mettono ogni giorno al servizio dell’Italia. La professionalità e la grande preparazione tecnica dei piloti – conclude Fedriga – hanno permesso di riportare a terra i velivoli evitando situazioni di pericolo”.