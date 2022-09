Incidente tra 3 auto ad Aquileia, due ferite: grave una donna

L’incidente intorno alle 17 ad Aquileia.

Violento incidente questo pomeriggio intorno alle 17 ad Aquileia sulla regionale 352 all’altezza di Belvedere, poco prima del ristorante ai due Leoni. Un tamponamento che ha coinvolto tre auto, che procedevano da Grado verso Aquileia.

A causa dello scontro un’auto è finita fuori strada andando a sbattere contro degli alberi. Due le donne ferite a bordo del veicolo. La più grave è stata trasportata all’ospedale di Trieste in elicottero mentre l’altra è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso di Palmanova. Illese invece le altre persone coinvolte nell’incidente.

Oltre ai soccorritori sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri di Palmanova per i rilievi. Lunghe code e notevoli disagi per il traffico con la strada che è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso.