L’Antica Pizzeria Da Michele apre il suo primo locale in Friuli Venezia Giulia

Apertura in Fvg per la catena L’Antica Pizzeria Da Michele.

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Trieste, giovedì 8 settembre, in via Giusto Muratti 4. In pieno centro città, nella zona pedonale della movida triestina, il locale presenta dodici vetrine che affacciano su via Muratti e sulla Galleria Besso. Molto spaziosa e luminosa, nei suoi circa 350 metri quadrati, la pizzeria è in grado di accogliere 100 persone all’interno e 40 all’esterno.

“Iniziamo questo mese di aperture in Italia, che comprende anche Genova, Bari e Torino, con Trieste, splendida città sul mare – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Già dalla prima apparizione del marchio sulle vetrine della pizzeria, prima nel Friuli Venezia Giulia, grande sembra essere l’interesse per la nostra pizza, anche qui molto conosciuta e apprezzata. Attendiamo con fiducia l’apertura, come sempre diretta, senza inaugurazione“.

Il locale è arredato in modo da essere in linea con l’eleganza del centro cittadino e, allo stesso tempo, risulta semplice e accogliente, come impone la tradizione napoletana. Il menu comprende le pizze a ruota di carro della tradizione, margherita e marinara, ma anche speciali, per accontentare i palati più diversi, dolci tipici, birre e vini”.