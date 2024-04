Scontro tra auto e bici, una persona elitrasportata in ospedale

Incidente a Valvasone Arzene.

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, attorno alle 9.20 sul territorio comunale di Valvasone Arzene: lo scontro ha visto coinvolte un’autovettura e una bicicletta. Ancora da stabilire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pordenone, per i rilievi del caso, e i sanitari che hanno preso in carico la persona rimasta ferita e l’hanno trasportata in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.