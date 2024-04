Per i friulani l’Europa è sempre più vicina, nuovi voli anche da Lubiana

L’aeroporto di Lubiana annuncia la partenza di nuovi voli.

Per i friulani diventa più facile volare in Europa: dopo i nuovi collegamenti su Trieste, anche l’aeroporto di Lubiana annuncia la partenza di ulteriori voli per l’estate. Una concorrenza tra i due scali che consente ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di avere accesso a un ventaglio di proposte più ampio per i propri viaggi.

In vista del prossimo lancio della stagione turistica, infatti, l’aeroporto della capitale slovena amplia significativamente la sua rete di collegamenti. Dal 31 marzo, 22 compagnie aeree servono l’aeroporto, con 25 rotte previste, includendo nuovi voli diretti verso il Nord e il Mediterraneo.

Tra le nuove rotte, spiccano i collegamenti con airBaltic per Riga. La compagnia di bandiera della Lettonia opererà due voli settimanali a partire dal 25 aprile. Dal 29 aprile Norwegian introdurrà un nuovo collegamento con Copenaghen, con voli due volte alla settimana (inizialmente lunedì e venerdì).

Finnair riprenderà i voli per Helsinki mentre il 5 di aprile ricominceranno quelli di Aegean Airlines per Atene e di Transavia France per Parigi Orly. Alcune compagnie aumenteranno anche la frequenza dei voli esistenti. A partire da maggio, i voli per Monaco della Lufthansa diventeranno due al giorno. British Airways e Brussels Airlines offriranno voli giornalieri per Londra Heathrow e Bruxelles rispettivamente.

Il 29 luglio riprenderà anche il collegamento Iberia da Lubiana a Madrid (2 volte la settimana ad agosto) mentre le agenzie di viaggio hanno annunciato voli charter per un totale di 57 destinazioni, tra cui Egitto, Tunisia, Turchia e isole greche.