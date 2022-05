Auto esce di strada e si ribalta su un fianco: un ferito

L’incidente questo pomeriggio a Portogruaro.

Incidente intorno alle 18 e 40 di oggi lungo in località Brussa a Portogruaro dove sulla provinciale 70 un’auto è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda ed estratto la persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

