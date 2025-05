Incidente tra auto e moto a Latisana, due feriti.

Incidente tra auto e moto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 maggio, nel territorio comunale di Latisana, lungo la strada che porta a Lignano. Secondo quanto ricostruito, la moto con a bordo una coppia residente a Gradisca di Sedegliano stava uscendo da un distributore quando si è scontrata con un’auto che transitava in quel momento. Non si conoscono le cause dell’incidente.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno soccorso i due motociclisti, trasportati in ospedale con ferite alla testa. Al vaglio della polizia locale di Latisana le cause dello scontro.