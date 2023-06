Incidente tra due auto a Pordenone: 4 persone ferite

L’incidente ieri sera in via Marconi a Pordenone.

Quattro persone sono state soccorse dai sanitari dopo un incidente stradale che si è verificato a Pordenone, intorno alle 23 di ieri, in viale Marconi. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone, si sono scontrate due vetture, in un impatto di tipo fronto laterale.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone, di un’ambulanza proveniente da Azzano Decimo (già in zona Pordenone) e l’automedica. Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le quattro persone per cui è stato disposto il trasporto: all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per due persone, una in codice giallo e una in codice verde, all’ospedale di San Vito al Tagliamento per le altre due persone, una in codice giallo e una in codice verde.