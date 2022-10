Incidente sull’autostrada A23, carambola all’uscita della galleria

L’incidente lungo l’autostrada a23.

Incidente questa mattina lungo la autostrada A23 in direzione nord, subito dopo la galleria di Moggio Udinese tra Carnia e Pontebba.

Per cause al vaglio della polizia stradale di Amaro (coordinata dal Coa), il conducente di una vettura di nuova generazione ha perso il controllo all’uscita del tunnel, probabilmente per un muro di pioggia. L’auto è finita contro il guardrail, poi è carambolata più volte.

Sono scattati gli allarmi interni automatici e la casa madre della macchina ha attivato il Nue di Varese. Da lì il contatto diretto con la Sores Fvg e l’attivazione immediata di una ambulanza.

Giunto sul posto, l’equipaggio dell’ambulanza ha controllato sul posto il conducente e il passeggero, fortunatamente illesi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco, per le operazioni di messa in sicurezza.